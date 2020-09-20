20 Eylül 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Giresunspor - Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Giresunspor - Menemenspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 20.09.2020

1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve hakemi de geliyor. Peki, Giresunspor - Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

1. Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan - öncesinde maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Giresunspor - Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

GİRESUNSPOR - MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Menemenspor maçı 20 Eylül saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

GİRESUNSPOR - MENEMENSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Giresunspor ile Menemenspor arasında oynanacak maçını Cihan Aydın (Orta Hakem) yönetecek. Yardımcılıklaırnı ise Kemal Mavi (Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı (Yardımcı Hakem), Hasan Kaçar (4. Hakem) üstlenecek.

Keçiörengücü - Ankaraspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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