TFF 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Menemenspor karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve hakemi de geliyor. Peki, Giresunspor - Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Giresunspor - Menemenspor öncesinde maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Giresunspor - Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

GİRESUNSPOR - MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Menemenspor maçı 20 Eylül saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

GİRESUNSPOR - MENEMENSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Giresunspor ile Menemenspor arasında oynanacak maçını Cihan Aydın (Orta Hakem) yönetecek. Yardımcılıklaırnı ise Kemal Mavi (Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı (Yardımcı Hakem), Hasan Kaçar (4. Hakem) üstlenecek.

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