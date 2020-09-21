21 Eylül 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Adana Demirspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Adana Demirspor - Boluspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 21.09.2020

1. Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

1. Lig'in 2. haftasında ile karşı karşıya geliyor kritik mücadele öncesinde iki takım taraftarları ve futbolseverler maç ile ilgili araştırma yapıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Boluspor maçı 21 Eylül Pazartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - BOLUSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

5 Ocak Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Emre Malok yönetecek.

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