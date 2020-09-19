19 Eylül 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Adanaspor’da Fatih Akyel dönemi sona erdi

Adanaspor’da Fatih Akyel dönemi sona erdi
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.09.2020

1.Lig'e iyi başlayan 'da sürpriz bir karar alındı. Turun-beyazlılar 9 gün önce göreve gelen ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini fesih etti.

1. Lig ekiplerinden 'da dönemi sona erdi.
Ligde 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puana sahip turuncu-beyazlı ekipte, 9 gün önce takımın başına gelen Fatih Akyel ile sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edildiği bildirildi.
Eskişehirspor 0 -0 Adanaspor | MAÇ SONUCU

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