19 Eylül 2020, Cumartesi
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Ligde 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puana sahip turuncu-beyazlı ekipte, 9 gün önce takımın başına gelen Fatih Akyel ile sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edildiği bildirildi.
Adanaspor’da Fatih Akyel dönemi sona erdi
TFF 1.Lig'e iyi başlayan Adanaspor'da sürpriz bir karar alındı. Turun-beyazlılar 9 gün önce göreve gelen teknik direktör Fatih Akyel ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini fesih etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Teknik Direktör Fatih Akyel dönemi sona erdi.
Ligde 1 galibiyet, 1 beraberlikle 4 puana sahip turuncu-beyazlı ekipte, 9 gün önce takımın başına gelen Fatih Akyel ile sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edildiği bildirildi.
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