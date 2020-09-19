19 Eylül 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Altınordu 0-2 Bursaspor | MAÇ SONUCU

Bursaspor gençleriyle kazandı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

TFF 1. Lig heyecanı devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Emirhan ve Ali Akman'ın golleri ile zorlu deplasmandan 3 puanla döndü.

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya geldi. Geçen hafta sahasında Adana Demirspor'a mağlup olan Bursaspor deplasmanda İzmir ekibini 2-0 mağlup etti. Konuk takımın gollerini Emirhan Aydoğan ve Ali Alman kaydetti.

Tuzlaspor 1-0 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

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