Altınordu 0-2 Bursaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig heyecanı devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Altınordu ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Emirhan ve Ali Akman'ın golleri ile zorlu deplasmandan 3 puanla döndü.

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Altınordu ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Geçen hafta sahasında Adana Demirspor'a mağlup olan Bursaspor deplasmanda İzmir ekibini 2-0 mağlup etti. Konuk takımın gollerini Emirhan Aydoğan ve Ali Alman kaydetti.

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