18 Eylül 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Eskişehirspor 0 -0 Adanaspor | MAÇ SONUCU

Eskişehir'de kazanan olmadı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

TFF 1. Lig'in 2. hafta açılış maçında ile karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve müsabaka 0-0 berabere sonuçlandı.

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 2. haftanın açılış maçında ile karşı karşıya geldi. Geçen hafta Ankaraspor'a 1-0 mağlup olan ev sahibi ekip mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı mücadeleden 0-0'lık sonuçla ayrıldı. Konuk ekip Adanaspor ise ligin ilk haftasında aldığı 1-0'lık İstanbulspor galibiyetinin ardından deplasmandan aldığı 1 puan ile maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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