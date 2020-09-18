Eskişehirspor 0 -0 Adanaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 2. hafta açılış maçında Eskişehirspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve müsabaka 0-0 berabere sonuçlandı.

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 2. haftanın açılış maçında Eskişehirspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Geçen hafta Ankaraspor'a 1-0 mağlup olan ev sahibi ekip mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı mücadeleden 0-0'lık sonuçla ayrıldı. Konuk ekip Adanaspor ise ligin ilk haftasında aldığı 1-0'lık İstanbulspor galibiyetinin ardından deplasmandan aldığı 1 puan ile maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

DİĞER