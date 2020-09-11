Galatasaray'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-kırmızılı takım, Celil Yüksel'in Adanaspor'a transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte detaylar...

Galatasaray, genç futbolcusu Celil Yüksel'in Adanaspor'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. Şirketimize net 900.000 TL transfer bedeli ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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