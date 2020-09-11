11 Eylül 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaraylı Celil Yüksel Adanaspor'a transfer oldu!

Ayrılık KAP'a bildirildi! Genç futbolcu...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 Giriş Tarihi: 11.09.2020

'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-kırmızılı takım, Celil Yüksel'in 'a olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte detaylar...

, genç futbolcusu Celil Yüksel'in 'a olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Celil Yüksel'in transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Adanaspor Spor Etkinlikleri İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. Şirketimize net 900.000 TL transfer bedeli ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ve kararını açıkladı! G.Saray... haberin devamı

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