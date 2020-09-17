17 Eylül 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Adana Demirspor’da Murat Sancak yeniden başkan seçildi

Adana Demirspor’da başkanlık seçimi! Murat Sancak...
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 17.09.2020

1. Lig takımlarından Demirspor'da başkanlık seçimi gerçekleşti. Olağanüstü kongrenin sonucunda yeniden başkanlık görevine seçildi.

1. Lig ekiplerinden Demirspor'un olağanüstü kongresi sonrasında tekrar kulüp başkanı seçildi.
Kulübü, bugün Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenledi. Kongrenin Divan Başkanlığı'nı Mehmet Fatih Özlük yaparken, başkan Murat sancak tek listeyle gitti. Kongre sonunda tekrardan Adana Demirspor Kulübü Başkanı seçilen Murat Sancak, güven tazeledi.
Bursaspor 1-3 Adana Demirspor l MAÇ SONUCU

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