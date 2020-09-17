17 Eylül 2020, Perşembe
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Adana Demirspor Kulübü, bugün Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda olağanüstü kongre düzenledi. Kongrenin Divan Başkanlığı'nı Mehmet Fatih Özlük yaparken, başkan Murat sancak tek listeyle gitti. Kongre sonunda tekrardan Adana Demirspor Kulübü Başkanı seçilen Murat Sancak, güven tazeledi.
Adana Demirspor’da Murat Sancak yeniden başkan seçildi
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da başkanlık seçimi gerçekleşti. Olağanüstü kongrenin sonucunda Murat Sancak yeniden başkanlık görevine seçildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un olağanüstü kongresi sonrasında Murat Sancak tekrar kulüp başkanı seçildi.
Adana Demirspor Kulübü, bugün Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda olağanüstü kongre düzenledi. Kongrenin Divan Başkanlığı'nı Mehmet Fatih Özlük yaparken, başkan Murat sancak tek listeyle gitti. Kongre sonunda tekrardan Adana Demirspor Kulübü Başkanı seçilen Murat Sancak, güven tazeledi.
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