19 Eylül 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bandırmaspor 1 - 0 Akhisarspor | MAÇ SONUCU

Bandırmaspor ilk 3 puanını aldı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

1. Lig heyecanı devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Del Valle'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

1. Lig'in ikinci haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip geçen hafta Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olurken Akhisarspor sahasında Tuzlaspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Ligin 2. haftasında oynanan bu mücadelede Bandırmaspor rakibini Del Valle'nin golü ile 1-0 mağlup etti.

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