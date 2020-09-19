Bandırmaspor 1 - 0 Akhisarspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig heyecanı devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Del Valle'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Bandırmaspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip geçen hafta Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olurken Akhisarspor sahasında Tuzlaspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Ligin 2. haftasında oynanan bu mücadelede Bandırmaspor rakibini Del Valle'nin golü ile 1-0 mağlup etti.



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