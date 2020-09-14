14 Eylül 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Balıkesirspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Balıkesirspor - Giresunspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

1. Lig'in ilk haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

1. Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. sahasında ile karşılaşacak. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi merak edilenler arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer aldı. Balıkesirspor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

BALIKESİRSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Giresunspor maçı 14 Eylül Pazartesi saat 19:00'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

BALIKESİRSPOR - GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Zorlu mücadeleyi Kutluhan Bilgiç yönetecek. Kutuhan Bilgiç'in yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ve Özcan Sultanoğlu üstlenecek. Karşılaşma, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

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