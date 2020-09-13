TFF 1. Lig'in ilk haftasında Bursaspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi birçok futbolsever arama motorlarında maç hakkında detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da futbolseverle tarafından merak ediliyor. Peki, Bursaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1.Lig'in 2020-2021 sezonu ilk haftası tüm heyecanıyla devam ediyor. Tüm maçlar ile ilgili detaylı sorgular arama motorlarında yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, Bursaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Adana Demirspor maçı 13 Eylül Pazar saat 16:30'da TRT Spor ve Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.





BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR 11'LER



Bursaspor: Ataberk, İsmail, Cüneyt, Emirhan, Ramazan, Burak K, Ozan İsmail, Özer Hurmacı, Ali, Sedat, Burak A



Adana Demirspor: Zubas, Tarık, Tayyip, Anıl, Mehmet, Rassoul, Hasan, Traore, Sedat, Mehmet, Dibba



BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

2020-2021 sezonunun 1. haftasında Timsah Arena'da oynayacak Bursaspor – Adana Demirspor maçını Manisa Bölgesi Üst Klasman Hakemi Koray Gençerler yönetecek.

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