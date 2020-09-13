13 Eylül 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Bursaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bursaspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

TFF 1. Lig'in ilk haftasında , sahasında 'u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi birçok futbolsever arama motorlarında maç hakkında detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da futbolseverle tarafından merak ediliyor. Peki, Bursaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1.Lig'in 2020-2021 sezonu ilk haftası tüm heyecanıyla devam ediyor. Tüm maçlar ile ilgili detaylı sorgular arama motorlarında yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Adana Demirspor maçı 13 Eylül Pazar saat 16:30'da TRT Spor ve Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.


BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR 11'LER

Bursaspor: Ataberk, İsmail, Cüneyt, Emirhan, Ramazan, Burak K, Ozan İsmail, Özer Hurmacı, Ali, Sedat, Burak A

Adana Demirspor: Zubas, Tarık, Tayyip, Anıl, Mehmet, Rassoul, Hasan, Traore, Sedat, Mehmet, Dibba


BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

2020-2021 sezonunun 1. haftasında Timsah Arena'da oynayacak Bursaspor – Adana Demirspor maçını Manisa Bölgesi Üst Klasman Hakemi Koray Gençerler yönetecek.

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