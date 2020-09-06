06 Eylül 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Mertan Caner Öztürk Boluspor'da!

Mertan Caner Öztürk Boluspor'da!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen 'da çalışmaları sürüyor. Kırmızı-beyazlılar geçen sezon ile oldukça başarılı bir sezon geçiren ile sözleşme imzaladı.

Bolu'da, hazırlıklarını teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde sürdüren 1. Lig takımlarından , çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.
Kırmızı-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon forması giyen ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Yeni transfer Öztürk, kulüp binasında yapılan imza töreninin ardından takımla birlikte kamp çalışmalarına başladı.
Boluspor Tugay Kaçar ve Hamza Gür'ü kadrosuna kattı



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