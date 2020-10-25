Ankaraspor 1-2 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 7'nci haftasında Balıkesirspor, deplasmanda Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti. Transfer sezonun son gününde Fenerbahçe'den Balıkesir'e kiralanan İsmail Yüksek ise takımına galibiyeti getiren gollerden birini kaydetti.

Ankaraspor'u deplasmanda 2-1 yenen Balıkesirspor, ligde 3. galibiyetini aldı. Ankaraspor'un golü 26'da Basit Umar'dan geldi. Deplasman takımının gollerini 20. dakikada Cumali Bişi ve 48'de İsmail Yüksek kaydetti.

Ev sahibi takım aldığı bu sonuçla 4 puanda kaldı. Balıkesirspor ise 10 puana yükseldi. TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ankaraspor, Menemenspor deplasmanına gidecek. Balıkesirspor, Adanaspor ile karşılaşacak.





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