25 Ekim 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Ankaraspor 1-2 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

Balıkesir deplasmanda kazandı! İsmail Yüksek yıldılaştı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 25.10.2020

1. Lig'in 7'nci haftasında , deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti.  sezonun son gününde 'den 'e kiralanan ise takımına galibiyeti getiren gollerden birini kaydetti.

'u deplasmanda 2-1 yenen , ligde 3. galibiyetini aldı. Ankaraspor'un golü 26'da Basit Umar'dan geldi. Deplasman takımının gollerini 20. dakikada Cumali Bişi ve 48'de kaydetti.

Ev sahibi takım aldığı bu sonuçla 4 puanda kaldı. Balıkesirspor ise 10 puana yükseldi. 1. Lig'in 8. haftasında Ankaraspor, Menemenspor deplasmanına gidecek. Balıkesirspor, ile karşılaşacak.

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