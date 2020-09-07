07 Eylül 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Erkan Zengin Adana Demirspor'dan ayrıldı

Erkan Zengin takımdan ayrıldı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

1. Lig ekiplerinden 'da kariyerini sürdüren , takımdan ayrıldığını duyurdu.

Gelecek sezonki hedefini olarak belirleyen 'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Deneyimli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını duyurdu.

Erkan Zengin'in yaptığı açıklama şu şekilde:

Bügün itibariyle Adana Demirspor kulübünden ayrılmıs bulunmaktayım! Başta sayın Başkanımıza @MuratSancakMt ve@metinkorkmaz404 abime, bütün kulüp çalışanlarına, takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ederim.. Saygılar.

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