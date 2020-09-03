03 Eylül 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Boluspor Tugay Kaçar ve Hamza Gür'ü kadrosuna kattı

Boluspor'da çifte imza!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 03.09.2020

Gelecek sezon hedini olarak belirleyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren 'da Tugay Kaçar ve ile sözleşme imzalandı.

Yeni sezona teknik direktör Ahmet Taşyürek ile başlayan 'da çalışmaları sürüyor. Kırmızı-beyazlılar Ali Keten'in ardından 'dan Tugay Kaçar ve Hatayspor'dan ile sözleşme imzaladı.

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