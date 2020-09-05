Kerim Avcı Adana Demirspor'da!

Yeni sezon hazrılıklarını sürdüren Adana Demirspor'da transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Mavi şimşekler son olarak Altay'da kiralık forma giyen Kerim Avcı ile anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon Altay'da oynayan orta saha oyuncusu Kerim Avcı'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen sezonu Altay'da kiralık olarak geçiren, Sivasspor ve Gazişehir'de şampiyonluk yaşamış olan Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularından Kerim Avcı ile iki yıllık anlaşma sağlamıştır." ifadesine yer verildi.

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