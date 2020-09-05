05 Eylül 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Kerim Avcı Adana Demirspor'da!

Kerim Avcı Adana Demirspor'da!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2020 Giriş Tarihi: 05.09.2020

Yeni sezon hazrılıklarını sürdüren Demirspor'da transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Mavi şimşekler son olarak Altay'da kiralık forma giyen ile anlaşmaya vardı.

1. Lig takımlarından Demirspor, geçtiğimiz sezon Altay'da oynayan orta saha oyuncusu 'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen sezonu Altay'da kiralık olarak geçiren, ve Gazişehir'de şampiyonluk yaşamış olan Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularından Kerim Avcı ile iki yıllık anlaşma sağlamıştır." ifadesine yer verildi.

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