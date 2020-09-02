Yusuf Emre Gültekin Ümraniyespor'da!

Ümraniyespor gelecek sezon hedefini play-off olarak belirledi. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar Yusuf Emre Gültekin'i kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Yusuf Emre Gültekin'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Yusuf Emre Gültekin, tüm kulvarlarda 12 maça çıktı.







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