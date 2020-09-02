02 Eylül 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Yusuf Emre Gültekin Ümraniyespor'da!

Yusuf Emre Gültekin Ümraniyespor'da!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

Ümraniyespor gelecek sezon hedefini play-off olarak belirledi. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar Yusuf Gültekin'i kadrosuna kattı.

1. Lig ekibi Ümraniyespor, son olarak 'da forma giyen Yusuf Gültekin'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 'e yükselme sevinci yaşayan Yusuf Emre Gültekin, tüm kulvarlarda 12 maça çıktı.

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