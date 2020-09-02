Bandırmaspor Emir Halilovic'i kadrosuna kattı
Bu sezon TFF 1'Lig'de yer alacak Royal Hastanesi Bandırmaspor yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek istiyor. Bordo-beyazlılar son olarak Boluspor forması giyen Boşnak Emir Halilovic'İ kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Boluspor'dan Emir Halilovic'i kadrosuna kattı.
Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, gazetecilere, dördüncü yabancı oyuncu tercihini Emir Halilovic'den yana kullandıklarını belirtti.
Halilovic'in mücadeleci ve sürekliliği olan bir oyuncu olduğunu ifade eden Göçmez, "5 oyuncu değişikliği olan bir sezon olacak. Güçlü orta saha ve kadro derinliği için önemli ve stratejik bir transfer oldu. Halilovic tam takım oyuncusu ve çok yönlü. Ligimizi tanıyor." ifadelerini kullandı.
Göçmez, 2 yıllık sözleşme imzaladıkları Halilovic'in sezon öncesi ikinci etap hazırlıklarını sürdürdükleri Afyonkarahisar'daki kampa katıldığını sözlerine ekledi.
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