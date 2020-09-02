02 Eylül 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Bandırmaspor Emir Halilovic'i kadrosuna kattı

Bandırmaspor Emir Halilovic'i kadrosuna kattı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

Bu sezon 1'Lig'de yer alacak yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek istiyor. Bordo-beyazlılar son olarak forması giyen Boşnak 'İ kadrosuna kattı.

1. Lig ekiplerinden , 'dan 'i kadrosuna kattı.

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, gazetecilere, dördüncü yabancı oyuncu tercihini Emir Halilovic'den yana kullandıklarını belirtti.

Halilovic'in mücadeleci ve sürekliliği olan bir oyuncu olduğunu ifade eden Göçmez, "5 oyuncu değişikliği olan bir sezon olacak. Güçlü orta saha ve kadro derinliği için önemli ve stratejik bir transfer oldu. Halilovic tam takım oyuncusu ve çok yönlü. Ligimizi tanıyor." ifadelerini kullandı.

Göçmez, 2 yıllık sözleşme imzaladıkları Halilovic'in sezon öncesi ikinci etap hazırlıklarını sürdürdükleri 'daki kampa katıldığını sözlerine ekledi.

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