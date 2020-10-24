24 Ekim 2020, Cumartesi
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Son dakika: Altay'dan corona virüsü açıklaması! Tam 34 vaka...
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay son dakika bildirisiyle corona virüsü test sonuçlarını açıkladı. Altay'da tam 34 vaka olduğu duyuruldu.
Altay tarafından yapılan açıklamada, Altay-Altınordu müsabakası öncesi yapılan COVID-19 testlerinde futbolcumuzun, dün yapılan testlerde ise 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır. Gelinen noktada, A takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun COVID-19 testleri pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Ayrıca; Teknik Direktörümüz Yücel Ildiz, 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir. TEF talimatları doğrultusunda, 1. Lig'in 7. haftasında yarın oynanması gereken Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.
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