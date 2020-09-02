02 Eylül 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Bursaspor Mustafa Er yönetiminde çalıştı!

Bursaspor Mustafa Er yönetiminde çalıştı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

Sezon başı hazırlıklarını Özlüce Tesislerinde sürdüren 'un yeni takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

ile yeni sözleşme imzalayan deneyimli antrenör ve ekibi, ayağının tozu ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi.


Bu sezon hedefi ile çalışmalara başlayan yeşil-beyazlı sporcuların Özlüce Tesislerindeki antrenmanı yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu koşular devam etti. Antrenmanın son bölümünde takım, pas press çalışması yaptı.
Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Er


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