01 Eylül 2020, Salı

BURSASPOR

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Er

Bursaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
BURSASPOR
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden , yeni teknik direktörünü duyurdu. Yeşil-beyazlılar, teknik direktörlük koltuğuna 'i getirdi.

için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Bursalı bir teknik adam ve ekibine görevi teslim etmeye karar verdiklerini belirten Başkan Erkan Kamat, "Bursa'da çok önemli ve olumlu bir hava esti. Bu havayla beraber Er ve ekibiyle yola çıkma kararı verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim ve Bursa'nın Er'e olan güveni tamdır" dedi.

Daha önce 'u çalıştıran Mustafa Er ise 2 yıllık aranın ardından yeşil-beyazlı kulüpte yeniden görev almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Genç teknik adam, kendisine güvenenlere teşekkür ederek, "Buna layık olmak için gece gündüz çalışacağız. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hayal satmayacağız, gerçekçi olacağız, yüzleşeceğiz. Ciddi anlamda özverili yönetim ve teknik ekip olacak. Bütün şehir bu takıma inanırsa başaramayacağımız hiçbir şey yok. Çok ciddi anlamda hazırlanmamız gerekiyor. Ligin başlamasına az zaman kaldı. Mental ve fiziksel olarak kimlerin hazır olduğunu belirlememiz gerekiyor" diye konuştu.

Bursaspor'un büyük bir camia olduğunu ve hiçbir fedakarlığı kulübün unutmayacağını vurgulayan Er, "Kulüpte kalıp burayı terk etmeyenler mutlaka karşılığını alacaktır" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Mustafa Er, kendisini yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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