25 Ekim 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Samsunspor 4-2 Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

Müthiş maçta tam 6 gol! Kazanan Samsunspor...
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 25.10.2020

1. Lig'in 7. haftasında sahasında Ankara temsilcisi Keçiörengücü'nü ağırladı. Karadeniz ekibi mücadeleyi 4-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

, Keçiörengücü'nü 4-2 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Kırmızı-beyazlı ekibin golleri 49. dakikada , 54. dakikada Burak Çalık, 90+1'de Edwin Gyasi 90+4'te Oğuz Gürbulak'tan geldi. Konuk ekibin golleri ise 51. dakikada Kone ve 90+5'te Cem Ekinci'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, puanını 14'e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sırayı aldı. Keçiörengücü ise 13 puanda kaldı.

Samsunspor, 1. Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise aynı haftada sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

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