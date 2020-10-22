22 Ekim 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

İstanbulspor'dan TFF'ye başvuru! Kural hatası...

İstanbulspor'dan TFF'ye başvuru! Kural hatası...
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 Giriş Tarihi: 22.10.2020

TFF 1. Lig ekibi , ligin 6. haftasında oynanan İstanbulspor - Akhisarspor maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle maçın tekrarı için TFF'ye başvuru yaptı.

tarafından yapılan açıklamada, "TFF 1.Lig 6.haftasında oynadığımız Akhisarspor karşılaşmasında; rakibimizin 2. golüyle sonuçlanan pozisyonda hakem Burak Pakkan'ın kural hatası yapması sebebiyle, kulübümüz tarafından 'na maçın tekrarı konusunda başvuru yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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