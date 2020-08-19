Adana Demirspor'dan savunmaya takviye! Anıl Karaer...

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, savunma oyuncusu Anıl Karaer'i kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon play-off turunda Süper Lig'e çıkmayı kaçıran Adana Demirspor savunmaya takviye yaptı. Süper Lig'e yükselme planlarını sürdüren TFF 1. Lig ekibi Anıl Karaer'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Bursaspor forması giyen 32 yaşındaki Anıl Karaer, mavi-lacivertlilerle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Akdeniz ekibinin transfer çalışmaları sürüyor.

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