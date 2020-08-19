19 Ağustos 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Adana Demirspor'dan savunmaya takviye! Anıl Karaer...

Adana Demirspor'dan savunmaya takviye!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden , savunma oyuncusu 'i kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon play-off turunda Süper Lig'e çıkmayı kaçıran savunmaya takviye yaptı. Süper Lig'e yükselme planlarını sürdüren TFF 1. Lig ekibi 'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Bursaspor forması giyen 32 yaşındaki Anıl Karaer, mavi-lacivertlilerle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Akdeniz ekibinin transfer çalışmaları sürüyor.

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