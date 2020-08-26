26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Süper Lig'de 2020/2021 fikstürü belli oldu! İşte Süper Lig'in 42 haftalık fikstürü
Süper Lig'de 2020/2021 sezonunun fikstürü Riva'da çekildi. Süper Lig'deki 42 haftalık yeni sezon, Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla başlayacak. Süper Lig'de bu sezon tam 9 haftanın maçları hafta içi oynanacak. İşte Süper Lig'de yeni sezonun 42 haftalık fikstürü...
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