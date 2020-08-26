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Süper Lig'de 2020/2021 fikstürü belli oldu! İşte Süper Lig'in 42 haftalık fikstürü

Süper Lig'de 2020/2021 sezonunun fikstürü Riva'da çekildi. Süper Lig'deki 42 haftalık yeni sezon, Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla başlayacak. Süper Lig'de bu sezon tam 9 haftanın maçları hafta içi oynanacak. İşte Süper Lig'de yeni sezonun 42 haftalık fikstürü...

Giriş Tarihi: 26.08.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 21:58
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Süper Lig'de 2020/2021 fikstürü belli oldu! İşte Süper Lig'in 42 haftalık fikstürü

Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Akıncıoğlu ile İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

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Süper Lig'de 2020/2021 fikstürü belli oldu! İşte Süper Lig'in 42 haftalık fikstürü

11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021'de tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak.

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Süper Lig'de 2020/2021 fikstürü belli oldu! İşte Süper Lig'in 42 haftalık fikstürü

Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.

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Süper Lig'de 2020/2021 fikstürü belli oldu! İşte Süper Lig'in 42 haftalık fikstürü

1'inci hafta Trabzonspor - Beşiktaş, 3'üncü haftada Galatasaray - Fenerbahçe, 6'ncı haftada Fenerbahçe - Trabzonspor, 10'uncu haftada Fenerbahçe - Beşiktaş, 15'inci hafta Trabzonspor -Galatasaray ve 19'uncu haftada Beşiktaş - Galatasaray mücadeleleri oynanacak..

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Süper Lig'de 2020/2021 fikstürü belli oldu! İşte Süper Lig'in 42 haftalık fikstürü

İŞTE SÜPER LİG'İN 2020-2021 SEZONU FİKSTÜRÜ

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