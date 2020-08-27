Quaresma'nın yeni takımı belli oluyor!

Gelecek sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen Altay'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. İzmir ekibi Portekizli yıldız Ricardo Quaresma ile anlaşmaya yakın olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, "Quaresma ile görüşmelerimiz artık son aşamaya geldi. 1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum. Oyuncu şehri sevdi. Ben bu transferin %85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum." dedi.

36 yaşındaki Portekizli futbolcu Kasımpaşa ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti.



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