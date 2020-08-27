27 Ağustos 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Giresunspor stoperlerini tamamladı! Diarra...

Giresunspor Diarra ile anlaştı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

Giresunspor yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar transferde hareketli saatler yaşarken stoper bölgesi için , orta saha bölgesi içinde ile anlaşmaya vardı.

Giresunspor'da transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. ekibi stoper bölgesi için son olarak ile anlaşmaya varırken şimdi de geçen sezon Altay forması giyen ve 'da görev alan ile prensipte anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlılar hücum bölgesine de takviye yaparak transferi kapatmak istiyor.
Sadi Karaduman Giresunspor yolunda!

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