Boluspor Bekir Yılmaz'ı renklerine bağladı

TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Muhammet Bayır'ı takıma katan kırmızı-beyazlılar şimdi de geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen Bekir Yılmaz ile bir yıllık anlaşma sağladı.

Gelecek sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen Boluspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılara orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz'ı renklerine bağladı. Geçen sezon Giresunspor forması giyen Yılmaz için kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi. Yılmaz, Boluspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



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