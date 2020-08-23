23 Ağustos 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Boluspor Bekir Yılmaz'ı renklerine bağladı

Bekir Yılmaz Boluspor'da!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

TFF 1'inci Lig ekibi teknik direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Muhammet Bayır'ı takıma katan kırmızı-beyazlılar şimdi de geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen ile bir yıllık anlaşma sağladı.

Gelecek sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılara orta saha oyuncusu 'ı renklerine bağladı. Geçen sezon Giresunspor forması giyen Yılmaz için kulüp tesislerinde imza töreni düzenledi. Yılmaz, Boluspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Boluspor Oğuzhan Berber ve Muhammed Bayır'ı transfer etti

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