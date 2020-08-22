22 Ağustos 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Boluspor Oğuzhan Berber ve Muhammed Bayır'ı transfer etti

Boluspor'dan çifte transfer!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar ve ile anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig takımlarından , ve 'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İstanbulspor'da top koşturan Oğuzhan Berber ve Giresunspor oyuncusu Muhammed Bayır ile birer yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

29 yaşındaki Oğuzhan Berber'in daha önce Yukatel Denizlispor, Sarayköy 1926 FK, Çaykur Rizespor, Altınordu, Yılport Samsunspor, Hes Kablo Kayserispor, Adana Demirspor ve İstanbulspor takımlarında, 31 yaşındaki Muhammed Bayır'ın ise Çorumspor, Bozüyükspor, Osmanlıspor ve Giresunspor takımlarında yer aldığı aktarıldı.

Giresunspor 6 futbolcu ile anlaşmaya vardı!



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