Giresunspor 6 futbolcu ile anlaşmaya vardı!
Giresunspor gelecek sezon hedefini play-off olarak belirledi. Yeşil-beyazlılar basın sözcüsü Ferhat Karademir yaptığı açıklamada 6 futbolcu ile anlaştıklarını açıkladı. İşte detaylar...
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, 6 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.
Karademir, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, yeni sezon için kadro oluşum çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.
Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan, 25 yaş ortalamasını aşmayan takım kurma hedefinde olduklarını vurgulayan Karademir, bu hafta sonuna kadar transferi yüzde 80 tamamlamayı amaçladıklarını kaydetti.
İç transferde Mehmet Taş'ın ardından Muhammed Himmet Ertürk ile yeniden anlaştıklarını ifade eden Karademir, dış transferde ise görüşmelerin devam ettiğini aktardı.
Karademir, dış transferde son olarak Yukatel Denizlispor kadrosunda bulunan kaleci Tolgahan Acar, Beşiktaş'tan Kerem Kalafat, Nazilli Belediyespor'dan Sergen Piçinciol, Ankara Keçiörengücü'nden Hüsamettin Tut, Boluspor'dan Hayrullah Bilazer ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden de Ulaş Zengin'i kadrolarına kattıklarını dile getirdi.
Erzurum kampına katılan oyuncularla birer yıllık sözleşme imzalanacağını belirten Karademir, Yeni Malatyasporlu Eren Tozlu ile de prensip anlaşmasına vardıklarının altını çizdi.
Karademir, yabancı oyuncu arayışlarının ise tüm hızıyla devam ettiğine dikkati çekerek, yarın akşama kadar bir isimle anlaşmayı amaçladıklarını kaydetti.
Erzurum'daki kampın 12 gün süreceğine işaret eden Karademir, oyuncuların daha sonra Giresun'a dönerek yeni sezon hazırlıklarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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