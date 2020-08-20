20 Ağustos 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Eskişehirspor Melih ile sözleşme yeniledi!

Eskişehirspor Melih ile sözleşme yeniledi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

gelecek sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar iç transferde kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden , kaleci ile yeni sözleşme imzaladı.

Siyah-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulübün başkan yardımcısı Fatih Baturaygil ve teknik asbaşkan Ömer Kurumehmetoğlu ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde görüşen kaleci Melih Ağa, sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Eskişehirspor formasıyla geçen sezon 10 maça çıkan 27 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 16 gol gördü.

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