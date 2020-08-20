Eskişehirspor Melih ile sözleşme yeniledi!
Eskişehirspor gelecek sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar iç transferde kaleci Melih Ağa ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, kaleci Melih Ağa ile yeni sözleşme imzaladı.
Siyah-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulübün başkan yardımcısı Fatih Baturaygil ve teknik asbaşkan Ömer Kurumehmetoğlu ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde görüşen kaleci Melih Ağa, sözleşmesini 3 yıl uzattı.
Eskişehirspor formasıyla geçen sezon 10 maça çıkan 27 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 16 gol gördü.
İç transfer görüşmelerine devam edilen kulübümüzde Melih Ağa ile 3 senelik anlaşma sağlandı. Kalecimize yeniden hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı ve sağlıklı bir sezon diliyoruz. https://t.co/Q9tx61E1ZF pic.twitter.com/aVNgS1aMZC— Eskişehirspor (@Eskisehirspor) August 20, 2020
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