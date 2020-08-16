Samsunspor Ange-Freddy Plumain ile anlaşmaya vardı
Yılport Samsunspor teknik diretör Ertuğrul Sağlam yönetiminde transferde nokta atış yapmaya devam ediyor. Karadeniz ekibi Beitar Jerusalem'in kanat oyuncusu Plumain ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, İsrail'in Beitar Jerusalem takımında oynayan Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile prensipte anlaşma sağladı.
Yılport Samsunspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ve kulübü Beitar Jerusalem ile oyuncunun kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Anlaşmanın oyuncunun Salı günü gerçekleştirilecek sağlık kontrolünün ardından resmileştirilmesi planlanmaktadır" denildi.
Sağ ve sol kanadın yanı sırada forvette de görev yapan 25 yaşındaki Ange-Freddy Plumain, 2019-2020 sezonunda Beitar Jerusalem takımında 27 maçta 6 gol attı.
Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ve kulübü Beitar Jerusalem ile oyuncunun kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır.Anlaşmanın Salı günü gerçekleştirilecek sağlık kontrolünün ardından resmileştirilmesi planlanmaktadır.— Yılport Samsunspor (@Samsunspor) August 16, 2020
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/1aG1tjzF8S
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