16 Ağustos 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Samsunspor Ange-Freddy Plumain ile anlaşmaya vardı

Samsunspor transfere hızlı başladı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

Yılport teknik diretör yönetiminde transferde nokta atış yapmaya devam ediyor. Karadeniz ekibi 'in kanat oyuncusu Plumain ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport , İsrail'in takımında oynayan Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile prensipte anlaşma sağladı.

Yılport Samsunspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ve kulübü Beitar Jerusalem ile oyuncunun kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Anlaşmanın oyuncunun Salı günü gerçekleştirilecek sağlık kontrolünün ardından resmileştirilmesi planlanmaktadır" denildi.

Sağ ve sol kanadın yanı sırada forvette de görev yapan 25 yaşındaki Ange-Freddy Plumain, 2019-2020 sezonunda Beitar Jerusalem takımında 27 maçta 6 gol attı.


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