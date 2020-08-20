Altay William'ı transfer etti
Gelecek sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen Altay'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. İzmir ekibi son olarak Xanthi'de kiralık forma giyen William Douglas de Amorim ile anlaşmaya vardı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, geçen sezonu Yunan ekibi Xanthi'de kiralık olarak geçiren Brezilyalı William Douglas de Amorim ile anlaştı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, bonservisi Romanya'nın Steau Bükreş takımında bulunan William'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Daha önce Türkiye'de Kayserispor forması giyen William, ligde ve kupada çıktığı 15 maçta 2 gol kaydetti.
WILLIAM DE AMORIM BÜYÜK ALTAY'IMIZDA— Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) August 20, 2020
Yönetim kurulumuz FC Steaua Bükreş kulübünden 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu William De Amorim ile anlaşmaya varmıştır.
Son iki sezondur Yunan Xanthi kulübünde forma giyen Brezilyalı oyuncunun Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/plkqeNfBK7
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