20 Ağustos 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Altay William'ı transfer etti

Altay transferde durmuyor!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Gelecek sezon hedefini olarak belirleyen 'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. İzmir ekibi son olarak Xanthi'de kiralık forma giyen William Douglas de Amorim ile anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden , geçen sezonu Yunan ekibi Xanthi'de kiralık olarak geçiren Brezilyalı William Douglas de Amorim ile anlaştı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, bonservisi Romanya'nın Steau Bükreş takımında bulunan William'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Daha önce Türkiye'de Kayserispor forması giyen William, ligde ve kupada çıktığı 15 maçta 2 gol kaydetti.


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