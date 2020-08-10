18 Ağustos 2020, Salı

TFF 1. LİG

Giresunspor eski golcüsü Eren Tozlu ile anlaşmaya vardı

Eren Tozlu Giresunspor'da!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 10.08.2020

Giresunspor'da kulüp başkanlığına seçilen gelecek sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Yeşil-beyazlılar, ile sözleşmesi biten ile prensip anlaşmasına vardı.

1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp başkanlığına seçilen gelecek sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara başladı.
Yeni sezonda güçlü kadro kurmak isteyen yeşil-beyazlılar ile sözleşmesi biten ile anlaşmaya vardı. Birçok Süper lig takımınında ilgilendiği forvet oyuncusu tercihini memletinden yana kullandı.
Eren Tozlu 2011-2012 sezonunda Giresunspor forması giymiş ve 33 karşılaşmada 15 gol kaydetmişti.

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