Giresunspor eski golcüsü Eren Tozlu ile anlaşmaya vardı

Giresunspor'da kulüp başkanlığına seçilen Hakan Karaahmet gelecek sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Yeşil-beyazlılar, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi biten Eren Tozlu ile prensip anlaşmasına vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp başkanlığına seçilen Hakan Karaahmet gelecek sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara başladı.

Yeni sezonda güçlü kadro kurmak isteyen yeşil-beyazlılar Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi biten Eren Tozlu ile anlaşmaya vardı. Birçok Süper lig takımınında ilgilendiği forvet oyuncusu tercihini memletinden yana kullandı.

Eren Tozlu 2011-2012 sezonunda Giresunspor forması giymiş ve 33 karşılaşmada 15 gol kaydetmişti.

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