16 Ağustos 2020, Pazar
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Aksu mahallesindeki Giresunspor tesislerinde 4 gün süren Giresun Kampı, Giresunlu 32 genç futbolcunun katılımıyla tamamlandı. Teknik Direktör Hakan Keleş genç futbolcularla tek tek ilgilendi. Giresun Kampının ardından 10 genç futbolcu, Erzurum'da yapılacak olan A Takım kampına dahil edildi.
Giresunspor'da futbolculari teknik heyet, yöneticiler ve tüm personele yapılan Covid-19 testlerinin sonucunun negatif çıkmasının ardından yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 09.30'da kamp için Erzurum'a hareket edecek. Erzurum'daki ilk antrenmanın yarın saat 18.00'da yapılacağı bildirildi. Yapılacak transferlerin ise doğrudan kampa katılacağı belirtildi.
Erzurum'da yapılacak kampa katılacak futbolcular ise Mehmet Taş, İshak Doğan, Onurcan Piri, Ercan Anapa, Semih Kavrazlı, Ahmet İpekçi, Saruhan Bolat, Alperen Aydın, Arda Kılıç, Fatih Yılmaz, Şükrü Kara, Cevat Can Ekinci, Göktan Cörüt, Berkay Doğanay, Ertuğrul Şenlikoğlu, Doğanay Aygün, Oğuzhan Öztürk, Erolcan Akdağ, Himmet Ertürk, Marko Milinkoviç, Berkant Yıldır, Cihat Topatan ve Tolgahan Acar olarak açıklandı.
Giresunspor'un Erzurum kampı yarın başlıyor
Gelecek sezon hazırlıklarına teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde başlayan Giresunspor yarın genç ağırlıklı kadrosuyla Erzurum kampında start vericek.
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 32 genç futbolcunun katıldığı Giresun kampında 4 gün süren çalışmalar sonucunda Giresunlu 10 genç futbolcuyu, Erzurum'da yapılacak A Takım kampına dahil etti.
Aksu mahallesindeki Giresunspor tesislerinde 4 gün süren Giresun Kampı, Giresunlu 32 genç futbolcunun katılımıyla tamamlandı. Teknik Direktör Hakan Keleş genç futbolcularla tek tek ilgilendi. Giresun Kampının ardından 10 genç futbolcu, Erzurum'da yapılacak olan A Takım kampına dahil edildi.
Giresunspor'da futbolculari teknik heyet, yöneticiler ve tüm personele yapılan Covid-19 testlerinin sonucunun negatif çıkmasının ardından yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 09.30'da kamp için Erzurum'a hareket edecek. Erzurum'daki ilk antrenmanın yarın saat 18.00'da yapılacağı bildirildi. Yapılacak transferlerin ise doğrudan kampa katılacağı belirtildi.
Erzurum'da yapılacak kampa katılacak futbolcular ise Mehmet Taş, İshak Doğan, Onurcan Piri, Ercan Anapa, Semih Kavrazlı, Ahmet İpekçi, Saruhan Bolat, Alperen Aydın, Arda Kılıç, Fatih Yılmaz, Şükrü Kara, Cevat Can Ekinci, Göktan Cörüt, Berkay Doğanay, Ertuğrul Şenlikoğlu, Doğanay Aygün, Oğuzhan Öztürk, Erolcan Akdağ, Himmet Ertürk, Marko Milinkoviç, Berkant Yıldır, Cihat Topatan ve Tolgahan Acar olarak açıklandı.
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