12 Eylül 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 12.09.2020

1. Lig'in açılış haftasında , evinde 'u ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Ümraniye Şehir Stadyumunda oynanacak. Mücadelenin baş hakemi Sarper Barış Saka olacak. Saka'nın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Ali Tuna yapacak. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maç saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı 12 Eylül'de saat 16:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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