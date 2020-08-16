16 Ağustos 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Altınordu Muhammed Mert için teklifleri değerlendiriyor

Muhammed Mert'in talipleri artıyor!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

Altınordu'da forma giyen için takımları İzmir ekibine tekliflerde bulunmaya devam ediyor. Genç futbolcuya Hatayspor, Gazaiantep FK ve TFF 1'Lig takımı 'ın ilgisi var.

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen orta saha oyuncusu 'e son olarak 'e yükselen Hatayspor'un talip olduğu öğrenildi. Daha önce 1. Lig'den Yılport ile Süper Lig'den FK'nın ilgilendiği gurbetçi oyuncuyu şimdi de Hatayspor listesine ekledi. Hatay temsilcisinin Altınordu kulübüyle temaslara başladığı ve pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Teknik heyetten aldığı özel izinle Almanya'da olan Muhammed'in pazartesi günü takıma katılması bekleniyor. 10 numara pozisyonunda görev alan 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligde 29 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaptı.

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