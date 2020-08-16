Ankaragücü Atakan Çankaya ve Enes Alıç'ı kampa dahil etti

Gelecek sezon için teknik direktör olarak Fuat Çapa ile anlaşma sağlayan Ankaragücü futbolcu hamleleri için transfer tahtasının açılmasını bekliyor. Başkent ekibi bu doğrultuda anlaşmaya vardığı Atakan Çankaya ve Enes Alıç'ı kamp kadorsuna dahil etti.

Ankaragücü'nün iki futbolcuya da yasağın kalkması sonrasından imza attırması bekleniyor. Ankaragücü'nün uzun süredir takip ettiği Enes Alıç 20 lig maçında forma giydi ve 2 gol attı.

22 yaşındaki Atakan Çankaya ise Osmanlıspor'da 32 maçta forma giydi. 1 gol atarken bir de asist yaptı.

Transfer yasağı bulunan Ankaragücü Bucaspor'un 20 yaşındaki sol beki Enes Alıç ve Osmanlıspor'dan ayrılan ön libero Atakan Çankaya'yı kampa dahil etti.

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