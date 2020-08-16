16 Ağustos 2020, Pazar

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Ankaragücü Atakan Çankaya ve Enes Alıç'ı kampa dahil etti

Ankaragücü tahtanın açılmasını bekliyor!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 Giriş Tarihi: 16.08.2020

Gelecek sezon için teknik direktör olarak ile anlaşma sağlayan Ankaragücü futbolcu hamleleri için transfer tahtasının açılmasını bekliyor. Başkent ekibi bu doğrultuda anlaşmaya vardığı ve 'ı kamp kadorsuna dahil etti.

Ankaragücü'nün iki futbolcuya da yasağın kalkması sonrasından imza attırması bekleniyor. Ankaragücü'nün uzun süredir takip ettiği 20 lig maçında forma giydi ve 2 gol attı.
22 yaşındaki ise Osmanlıspor'da 32 maçta forma giydi. 1 gol atarken bir de asist yaptı.
Transfer yasağı bulunan Ankaragücü Bucaspor'un 20 yaşındaki sol beki Enes Alıç ve Osmanlıspor'dan ayrılan ön libero Atakan Çankaya'yı kampa dahil etti.

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