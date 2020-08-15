15 Ağustos 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Boluspor'da Ahmet Taşyürek dönemi!

Boluspor'da Ahmet Taşyürek dönemi!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.08.2020

'da başkanlık görevine seçilen Abdullah Abat teknik direktör konusunda kararını verdi. Kırmızı-beyazlılar tecrübeli teknik adam ile anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig takımlarından 'da ligin bitmesiyle birlikte anlaşması karşılıklı olarak feshedilen teknik direktör Fırat Gül'ün ardından başlayan yeni teknik adam arayışı sona erdi. Kırmızı-beyazlı kulüp bir süredir görüştüğü Teknik Direktör ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Taşyürek'in yardımcılıklarını Kazım Akgün, Onur Baş, Gökhan Alaş, Muzaffer Çaylı ve Metin Kantarcı'nın yapacağı belirtildi.

Giresunspor Kerem Kalafat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunmas�� için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Samsunspor'a corona virüsü şoku! Samsunspor'a corona virüsü şoku!
Menemenspor'da Covid-19 şoku! Menemenspor'da Covid-19 şoku!
Beşiktaş'tan Giresunspor'a! Beşiktaş'tan Giresunspor'a!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör