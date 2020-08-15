15 Ağustos 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Samsunspor'a corona virüsü şoku! Maç iptal edildi

Samsunspor'a corona virüsü şoku!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 15.08.2020

1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüpte 1 oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıkarken, bugünkü Kocaelispor ile oynanacak hazırlık maçı iptal edildi.

Yılport Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Bugün oynayacağımız hazırlık maçı öncesi dün takım oyuncularımıza, teknik heyetimize, sağlık ve destek kadrolarımızdaki çalışanlarımız için Bolu Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri tarafından yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonuçlarının pozitif çıkması sonucu bugün saat 17.00'de Bolu Koru Otel antrenman sahasında 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile oynayacağımız hazırlık maçı iptal edilmiştir." denildi.

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