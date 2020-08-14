14 Ağustos 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Giresunspor Kerem Kalafat'ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Beşiktaş'tan Giresunspor'a!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 Giriş Tarihi: 14.08.2020

Giresunspor'da teknik direktör 'in göreve gelmesinin ardından transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yeşil-beyazlılar iç transferde Mehmet Taş ile anlaşmaya varırken 'ta forma giyen genç sağ bek 'ı bir yıllığına kiraladı.

Giresunspor'da gelecek sezon güçlü ve geniş kadro kurmak için transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yeşil-beyazlılar teknik direktör 'in isteği doğrultusunda 'tan genç sağ bek 'ı bir yıllığına kiraladı. Karadeniz ekibi daha önce tecrübeli kaleci ile anlaşmaya varmıştı.
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