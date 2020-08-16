Altay'dan Quaresma bombası!

Süper Lig hedefiyle yola çıkan Altay, transfer bombasını patlatmak için atağa kalktı. Siyah-beyazlı takımın hedefinde Portekizli yıldız Ricardo Quaresma bulunuyor.

İzmir ekibinin 36 yaşındaki oyuncuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok'un, Quaresma ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. İlk temasın olumlu olduğu Q7, görüşmelerin devamı için İzmir'e davet edildi. Portekizli yıldızın önümüzdeki günlerde şehre gelmesi bekleniyor.

SÜPER LİG'DEN TALİBİ VAR

Siyah-beyazlı yöneticilerin, görüşmede sezon planlaması ve projelerini detaylı biçimde Quaresma'ya anlatacağı bildirildi. Süper Lig'den de talipleri bulunan yıldız ile 2 yıllık sözleşme yapmayı planlayan Altay'ın, yüz yüze görüşmede Portekizli starı ikna etmesi bekleniyor. Son olarak Kasımpaşa forması giyen Quaresma, Portekiz futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak görülüyor. Barcelona, İnter, Chelsea ve Porto gibi takımlarda oynayan Q7, Beşiktaş'ta da 2 dönem forma giymişti.

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