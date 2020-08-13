Samsunspor yeni sezona hazırlanıyor!
Gelecek sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen ve transfer çalışmalarını sürdüren Yılport Samsunspor yeni sezona Bolu'da devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar 18 Ağustos'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bolu'daki ikinci etap kamp çalışmalarının ilk bölümünü Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde bulunan bir otelde tamamlayan Samsun ekibi, kampın kalan bölümü için D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yer alan bir otele geldi.
Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve ekibi, gerçekleştirilen antrenmandan önce futbolcularla toplantı yaptı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlı ekip, pas organizasyonlarının ardından 5'e 2 top kapma çalışması üzerinde durdu.
Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı dar alan çalışmasıyla tamamladı.
Yılport Samsunspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında 15 Ağustos'ta Bolu'da bir hazırlık maçı yapacağı, 18 Ağustos'ta ise kampı tamamlayarak Samsun'a döneceği öğrenildi.
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