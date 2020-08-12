12 Ağustos 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Antalyaspor yeni sezona hazırlanıyor!

Antalyaspor yeni sezona hazırlanıyor!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

Fraport TAV , teknik direktör yönetiminde gelecek sezonun çalışmalarına devam ediyor. Akdeniz ekibi Afyonkarahisar'da sürdürdüğü kamp çalışmalarında günde çift antrenman gerçekleştiriyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV , yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, Kocatepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk antrenmanda denge, kuvvet ve koordinasyon çalışması yapıldı.

Teknik direktör yönetimindeki akşam antrenmanında ise futbolcular, taktiksel oyun çalışması yaptı.

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