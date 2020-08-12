Antalyaspor yeni sezona hazırlanıyor!

Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gelecek sezonun çalışmalarına devam ediyor. Akdeniz ekibi Afyonkarahisar'da sürdürdüğü kamp çalışmalarında günde çift antrenman gerçekleştiriyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, Kocatepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk antrenmanda denge, kuvvet ve koordinasyon çalışması yapıldı.



Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki akşam antrenmanında ise futbolcular, taktiksel oyun çalışması yaptı.

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