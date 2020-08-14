14 Ağustos 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Menemenspor'da corona virüsü şoku! 10 futbolcu...

Menemenspor'da Covid-19 şoku!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 14.08.2020

1. Lig ekiplerinden 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda 10 futbolcu yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı bildirildi.

, ve 'un ardından 1. Lig ekiplerinden 'da da corona virüsü vakası çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada tüm oyuncular, teknik ekip, sağlık, idari ve destek personeline 12 Ağustos'ta yapılan Covid-19 tanı testinin sonuçlarının alındığı, 9 alt yapı oyuncusu ile 1 destek personelinin sonuçlarının pozitif çıktığı ifade edildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi süreçlerinin başladığı, evlerinde karantina altına alındıkları bildirildi.

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