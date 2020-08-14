Menemenspor'da corona virüsü şoku! 10 futbolcu...

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımda 10 futbolcu yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı bildirildi.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da da corona virüsü vakası çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada tüm oyuncular, teknik ekip, sağlık, idari ve destek personeline 12 Ağustos'ta yapılan Covid-19 tanı testinin sonuçlarının alındığı, 9 alt yapı oyuncusu ile 1 destek personelinin sonuçlarının pozitif çıktığı ifade edildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi süreçlerinin başladığı, evlerinde karantina altına alındıkları bildirildi.

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