Altay Gnanduillet ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Gelecek sezona güçlü kadro ile girmek isteyen Altay transferde hız kesmiyor. İzmir ekibi Cenk Özkaçar'dan gelen yüksek bonservis bedeli sayesinde şimdi de forvet bölgesine takviye yaptı. Siyah-beyazlılar Gnanduillet ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig'de geçen sezon ıskaladığı Süper Lig hedefine yeni sezonda ulaşmak için çok iddialı bir kadro kuran Altay, prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli santrfor Armand Gnanduillet'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon İngiltere ekiplerinden Blackpool'da forma giyen 27 yaşındaki forvet, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Asbaşkan Barış Ekmekçioğlu ve Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'un da katıldığı törenle imzayı attı.

Son 4 sezondur Blackpool'da oynayan, kariyerinde daha önce Le Havre 2 ile İngiliz alt liglerinde Chesterfield, Oxford United, Stevenage ve Leyton Orient'te oynayan Gnanduillet, Afyon kampına katılacak. 1.93 boyundaki oyuncu geçen sezon 36 maçta 18 gol kaydetti. Altyapısında yetişen stoper Cenk Özkacar'ı Fransız ekiplerinden Lyon'a dev bir bonservis geliriyle satan Altay, transferde daha önce 1. Lig'den birçok tecrübeli yıldızı renklerine bağlamıştı.



ARMAND GNANDUILLET BÜYÜK ALTAY'IMIZDA



Yönetim kurulumuz geçtiğimiz sezon Blackpool FC. forması giyen forvet pozisyonunda görev alan Armand Gnanduillet ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. #OseneBusene pic.twitter.com/TmRnjyDM6g — Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) August 12, 2020

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