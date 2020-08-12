12 Ağustos 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Altay Gnanduillet ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Altay'da forvete takviye!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

Gelecek sezona güçlü kadro ile girmek isteyen transferde hız kesmiyor. İzmir ekibi Cenk Özkaçar'dan gelen yüksek bonservis bedeli sayesinde şimdi de forvet bölgesine takviye yaptı. Siyah-beyazlılar Gnanduillet ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

1. Lig'de geçen sezon ıskaladığı hedefine yeni sezonda ulaşmak için çok iddialı bir kadro kuran , prensip anlaşmasına vardığı Fildişi Sahilli santrfor Armand Gnanduillet'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon İngiltere ekiplerinden Blackpool'da forma giyen 27 yaşındaki forvet, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Asbaşkan Barış Ekmekçioğlu ve Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok'un da katıldığı törenle imzayı attı.
Son 4 sezondur Blackpool'da oynayan, kariyerinde daha önce Le Havre 2 ile İngiliz alt liglerinde Chesterfield, Oxford United, Stevenage ve Leyton Orient'te oynayan Gnanduillet, Afyon kampına katılacak. 1.93 boyundaki oyuncu geçen sezon 36 maçta 18 gol kaydetti. Altyapısında yetişen stoper Cenk Özkacar'ı Fransız ekiplerinden Lyon'a dev bir bonservis geliriyle satan Altay, transferde daha önce 1. Lig'den birçok tecrübeli yıldızı renklerine bağlamıştı.

Ertuğrul Sağlam'dan transfer açıklaması


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Ertuğrul Sağlam'dan transfer açıklaması Ertuğrul Sağlam'dan transfer açıklaması
Osmanlıspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Osmanlıspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Altay Süper Lig aşkına! Altay Süper Lig aşkına!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör