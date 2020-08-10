10 Ağustos 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Giresunspor'da Hakan Keleş dönemi!

Giresunspor'da Hakan Keleş dönemi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

'da yeni sezon öncesi teknik direktör arayışı son buldu. Yeşil-beyazlılar daha önce Sivasspor'da görev alan ile anlaşmaya vardı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden , teknik direktör ile anlaşma sağladı.
Hafta sonu yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Hakan Karaahmet, teknik direktör Hakan Keleş ile anlaşma sağladıklarını söyledi. Yeşil beyazlı kulübün tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Karaahmet, hafta sonu yapılan kongrede göreve geldiklerini ifade ederek Giresunspor için yeni bir döneme başladıklarını belirtti. Başkanlığa adaylığını açıkladıktan sonra teknik direktör Hakan Keleş ile prensip anlaşmasına vardıklarını ve başkan seçildikten sonra da anlaşma sağladıklarını kaydeden Karaahmet, "Kendisinin birçok talibi vardı. Ancak o bizim teklifimizi kabul etti. Bizleri uzun soluklu bir başarıya taşıyacağına inanıyorum. Hocamıza güvenimiz tamdır" dedi.
BAŞKAN KARAAHMET: FUTBOLCU VE EKONOMİ KONUSUNDA HATA YAPMAMAYA ÇALIŞACAĞIZ
Karaahmet, Giresunspor'un çok ciddi sorunları olduğunu öncelikle bunları halletmeleri gerektiğine işaret ederek, "Hem bunları halledeceğiz, hem yeni takımı kuracağız. Geçmiş borçlar çok ağır. Oyuncuları da mağdur etmeyecek bir şekilde hareket etmeliyiz. Futbolcu ve ekonomi konusunda hata yapmamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
HAKAN KELEŞ: BU SENEYİ GİRESUNSPOR İÇİN BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUM
2+1 yıllık sözleşmeye imza atan teknik direktör Hakan Keleş de kendilerini bu görev layık gördükleri için başkan Karaahmet ve yönetimine teşekkür etti. Yaklaşık 10 yıl önce birlikte çalıştıklarını ve çok iyi işler yaptıklarını dile getiren Keleş, "İnşallah bunun devamını getirmek için geldim. Önümüzde zor bir süreç var. Takımı kurup lige hazırlanmak istiyoruz. Heyecanlıyız. Yıllardır süren bir özlem var. Bunun için çok emek harcayacağız. Bunun hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Bu seneyi Giresunspor için bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü ligden düşen olmadı. Bu bir fırsat. İyi bir takım kurarsak ve birlikte inanırsak bu sene uzun yıllar sona eren hasreti sona erdirmek istiyoruz. İnşallah hep birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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