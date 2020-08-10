10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Akhisarspor'da 1995 ile 1998 yılları arasında stoper olarak futbol oynamış 48 yaşındaki Bayram Ali Kaya'nın takımı 12 Ağustos Çarşamba günü Akhisar Belediyesi Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde toplaması bekleniyor.
Akhisarspor’a yeni sportif direktör Bayram ALİ Kaya oldu
TFF 1. Lig’de mücadele eden Akhisarspor’da gelecek sezon transfer konusunda hata yapmamak için sportif direktörlük görevi yürüten Ferdi Şindil’in yerine Bayram Ali Kaya'yı göreve getirdi.
Akhisarspor Yönetim Kurulu, sportif direktörlük görevine Bayram Ali Kaya'yı getirdi. Akhisarspor'da geçen yıllarda bir çok alt yapıda teknik direktörü görevini yürüten Kaya, teknik heyet ve futbolcularla ile yönetim arasında köprü olacak. Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbol oynamış takım kaptanlığımızı yapmış, daha sonra altyapımızda farklı yaş gruplarında teknik sorumlu olarak görev almış Akhisarlı Bayram Ali Kaya hocamız, bugün itibariyle Akhisarsporumuzda sportif direktör olarak görevine başlamıştır. Hocamıza Hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.
Akhisarspor'da 1995 ile 1998 yılları arasında stoper olarak futbol oynamış 48 yaşındaki Bayram Ali Kaya'nın takımı 12 Ağustos Çarşamba günü Akhisar Belediyesi Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde toplaması bekleniyor.
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