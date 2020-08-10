10 Ağustos 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

İshak Çakmak Bandırmaspor'da

İshak Çakmak Bandırmaspor'da
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Gelecek sezon 1'Lig'de hedefini Süper Lig olarak belirleyen ve bu doğrultuda transferlerini sürdüren Bandırmaspor son olarak Keçiörengücü forması giyen ile anlaştı.

1.Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen etti.
Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Bandırmaspor, iç transfere nokta koymasının ardından dış transferde de hızlı gidişatını sürdürüyor. Bordo-beyazlılar, son olarak Keçiörengücü'nde top koşturan ön libero ve orta saha oyuncusu İshak Çakmak'ı renklerine bağladı.
27 yaşındaki futbolcu kariyerinde forma giydiği 290 maçta 19 gol ve 5 asist yaparken, son olarak Keçiörengücü'nde ise 30 lig maçında forma terletti.
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