10 Ağustos 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Akhisarspor'da Ergin ve Muhammet ile sözleşme yenilenmedi

Akhisarspor’da 2 futbolcu gönderildi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

'da yeni teknik direktörün belli olmasının ardından gelecek sezonun kadro yapılanması çalışmalarına başlandı. Ege ekibi bu doğrultuda tecrübeli iki futbolcu ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da sözleşmesi sona eren 2 futbolcu takımdan ayrıldı.
Sözleşmeleri sona eren ve yeşil-siyahlı takımdan resmen ayrıldığı bildirildi. Yeni sezon için genç teknik adam Cem Kavçak ile yeni sezona başlayacak Akhisarspor'da Başkan Fatih Karabulut sözleşmesi sona eren Ergin Keleş ve Muhammet Reis ile yollarını ayırdıklarını, Eray Ataseven ile ise bu hafta masaya oturacaklarını söyledi.

Takımdan ayrılan 33 yaşındaki forvet oyuncu Ergin Keleş yeşil-siyahlılarda geçen sezon 23 maçta 1252 dakika sahada kalırken 3 gole kaydetti. Takımdan ayrılan diğer orta saha oyuncusu 36 yaşındaki Muhammet Reis ise 21 maçta 1158 dakika sahada kaldı.
Geçen sezon zorlu bir lig yaşayan ve takımda bir süre kadro dışı kalan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Eray Ataseven 12 maçta 426 dakika forma giyme şansı buldu. Takımdaki durumu belirsiz olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Erhan Çelenk ise geçen sezon yeşil-siyahlı forma ile 38 maçta 2863 dakika forma şansı buldu ve 9 gol kaydetti.
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