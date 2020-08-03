03 Ağustos 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bandrımaspor Mehmet Yiğit ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Bandırmaspor'da transferler devam ediyor!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 03.08.2020

Normal sezonu 1. sırada tamlayarak TFF 1. Lig'e yükselen gelecek sezonun transfer çalışmlarına ara vermeden devam ediyor. 'un takımı son olarak forması giyen tecrübeli stoper ile anlaştı.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden , 'dan 'i transfer etti.

Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada 29 yaşındaki Mehmet Yiğit'i 1 1 opsiyonlu olarak kadrolarına kattıklarını söyledi.

Göçmez, önümüzdeki günlerde 1 kaleci,1 ön libero ve 1 santrfor alıp transferi kapatacaklarını belirtti.

Öte yandan Bandırmaspor 2020-2021 sezonu çalışmaları kapsamında ilk antrenmanını teknik direktör yönetiminde sosyal tesislerde yaptı.

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